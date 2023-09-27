勞動部長許銘春（圖）27日赴立法院社福及衛環委員會，針對「屏東市明揚工廠大火案之檢討及改善」進行專題報告並備質詢。（劉宗龍攝）

高爾夫球大廠明揚國際近日發生大火，造成多人死傷，立法委員洪申翰今天質詢時指出，2024年預算書顯示經濟加工出口區高屏分處環境保護及公共安全預算僅編列30萬元，真的夠嗎？數字也看不出決心。經濟部次長林全能說，願意檢視。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天針對「屏東市明揚工廠大火案之檢討及改善」及「進口雞蛋案對食品安全之檢討及改善」專題報告並備質詢。（林良齊攝）

立法院社會福利及衛生環境委員會今天針對「屏東市明揚工廠大火案之檢討及改善」及「進口雞蛋案對食品安全之檢討及改善」專題報告並備質詢。

洪申翰說，明揚的勞動條件、安全衛生等前科累累，但由於勞檢由經加區負責，經加品的KPI為產值及投資，可想而知一定是迎合廠商需求，在這樣的定位下，管理局的勞政單位不敢嚴處廠商，應回到地方或中央檢查，並要求1個月內提出檢討。

林全能說，可以深入討論，每年訓練也有稽核做好。願意虛心檢視各界批評，看有無需要強化的地方。勞動部部長許銘春也允諾，將在1個月內完成檢視。

立委吳玉琴說，堆置過量過氧化物申報是誰的責任？職安署署長鄒子廉說，申報時間為每年的4月至9月，公司去年有申報，今年的申報仍在檢視；消防署代表說，消防單位為管理儲放的場所、位置及構造；經濟部代表則說，危險物品超標堆放應依工輔法申報，但明揚公司未申報，也因此未依工輔法成立聯防組織。

吳玉琴呼籲，廠商或園區應建立專業化災消防隊，透過工廠聯保或區域聯防等如台塑、聯電等專業救災來，地方消防隊到周邊戒護，化災要很專業救災，呼籲行政院應整體思考，專業化災應強化。