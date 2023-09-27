桃園市長張善政27日攜手各局處發表國慶月系列活動，預告「今年10月要讓市民感覺跟往年不一樣，更多青天白日滿地紅意象！」(蔡依珍攝)

桃園市長張善政現場示範升旗小遊戲。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政現場示範升旗小遊戲。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政27日攜手各局處發表國慶月系列活動，預告「今年10月要讓市民感覺跟往年不一樣，更多青天白日滿地紅意象！」(蔡依珍攝)

「今年10月要讓市民感覺跟往年不一樣，更多青天白日滿地紅意象！」桃園市繼上周發表6款主視覺設計後，市長張善政27日再宣布光輝10月桃園將重現旗海飛揚，且踩街、遊行嘉年華等國慶月系列活動不斷電，整個月都能感受到歡樂氣氛，預告下周一推出應景的線上升旗小遊戲比手速拿好禮，且同日開放報名國慶升旗典禮，限額1010名額免費送小國旗及杯袋，國家生日月、歡樂一整月。

「要把光輝10月再帶回桃園！」張善政說，下禮拜就邁入10月、也是國家生日月，從小大家就知道國旗「青天白日滿地紅」見證中華民國開國史，他感嘆近幾年很多不同政府單位設計國慶意象，好看但卻越來越看不到國旗意涵，不免感到缺憾，今年10月要讓桃園市民感覺跟往年不一樣，會有更多國旗、更多青天白日滿地紅意象在各地出現。

張善政說，繼市府青年局於桃園設計庫徵選出6個國慶意象圖案在上周六發表後，各局處10月整個月也推出不同活動，像是7日桃園眷村文化節國旗踩街、9日進場應援樂天球員送國慶毛巾、還有健走、路跑等，最重要雙十國慶當天在市府前廣場升旗典禮，結束後於魅力金三角商圈「跨族裔遊行嘉年華」、忠貞新村文化園區「國慶嘉年華市集」，並加碼發放300個「月月福袋」，晚間「向英雄致敬」孤軍來台70周年紀念音樂會，國慶當天活動滿滿不斷電，捷運車站、車廂也會有國旗或青天白日滿地紅展示，10月整個月都能感覺到不一樣的歡樂月份。

「國家生日像自己生日一樣重要！」張善政指出，中華民國創立之初，年輕人都扮演重要關鍵腳色，像是黃花崗72烈士、武昌起義、十萬青年十萬軍等，都是靠當時年輕人才有成功機會，慶祝之虞，不要忘記給年輕人創造更多發展機會，市府就是最好平台，提供年輕人不斷嘗試的機會，鼓勵各局處大膽採用，好的話創造雙贏，若有不圓滿的地方要把要改進事項回饋給年輕人，希望桃園有示範作用，讓年輕人充分發揮，將這氛圍擴大到其他縣市，讓年輕人投入更多創意跟努力幫助國家發展。

張善政也當場示範市府開發的國慶線上升旗小遊戲，笑言電腦不是按上下鍵、而是按左右鍵模擬升旗台上左右手拉繩動作，比賽看誰快，開玩笑道：「我以為要配合升旗歌，沒跟我說越快越好，因為小朋友在操場站很累！」惹得現場哄堂大笑，他鼓勵把應景小遊戲散布出去，「沒有病毒、沒有詐騙，訓練兩手手指頭靈活，不到1分鐘可紓解工作疲勞！」

民政局長劉思遠說，線上升旗互動遊戲10月2日搶先開跑，玩家可揪團比手速，截圖分享有機會抽中AirPods等好禮。國慶升旗典禮預計10月2日上午8時至10月4日下午5時開放1010名額報名，民眾憑線上報名截圖，到場即可領取手持小國旗及杯袋。

各局處結合「桃園國慶月」主題，規劃精彩系列活動與布置，讓桃園市整整10月活動不斷電：

（一） 9月23日至10月10日於桃園設計庫辦理「桃市慶盛」桃園市國慶主視覺設計聯展。

（二） 10月7日於龜山區眷改國宅舉辦2023桃園眷村文化節國旗踩街暨開幕晚會。

（三） 10月9日於樂天桃園棒球場中職賽事（富邦悍將vs樂天桃猿）提供當日入場觀賽民眾特製限量「國慶毛巾」，讓民眾一同揮舞加油毛巾為樂天球員應援。

（四） 10月10日於桃園市政府府前廣場辦理國慶升旗典禮，升旗典禮結束後於魅力金三角形象商圈辦理「跨族裔遊行嘉年華」；忠貞新村文化園區舉辦「國慶嘉年華市集」，並加碼發放300個「月月福袋」，晚間辦理「向英雄致敬」孤軍來台70周年紀念音樂會，國慶當天活動滿滿不斷電。

（五） 10月14日及10月28日分別於八德區及觀音區辦理國慶全民健走，號召市民走出戶外、共同歡慶國慶。

（六） 10月15日於青埔棒球場辦理議長盃路跑活動，加碼發送國慶相關物資為參賽選手加油打氣。

（七） 10月18日結合國慶辦理神農小學堂競賽活動，齊聚國小學童，讓學童於比賽過程中建立愛國情操、增長健康觀念與知識。

（八） 10月28日於新屋國小120週年校慶邀請親子同歡，共同參與國慶趣味競賽活動。

（九） 10月起於機場捷運A22老街溪站、A13機場第二航廈站布置國慶主題車站，並製作1列機捷彩繪列車，讓往來旅客感受桃園歡慶國慶月氛圍。

（十） 「光輝十月 榮耀桃園」與國家同慶，民政局13區戶政事務所10月1日起至10月31日為止，贈送10月完成出生登記的新生兒特製國旗平安福袋；國慶寶寶再加碼贈送奶瓶袋，祝福所有新生兒平安健康、快樂長大。