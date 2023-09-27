烏克蘭「天堂小組」（Asgard Group）以無人機摧毀俄軍車

12名烏克蘭前商人和攝影師聯手組建「天堂小組」（Asgard Group），如今已蛻變為一支精銳的無人機戰鬥小隊，在烏克蘭戰場上痛擊俄羅斯。

據美聯社報導，戰時化名為「藥劑師」的領隊原本是名富商。就在烏克蘭緩慢反攻俄羅斯之際，「藥劑師」不斷指示部隊，以價格實惠的小型無人機鎖定莫斯科大批武器攻擊。而事實證明，這種方法是有效的。

據「藥劑師」估計，這支由前工程師、企業經理和攝影師組成的團隊耗資70 萬美元（約2,240萬台幣），已利用烏克蘭無人機摧毀了價值8000萬美元（近26億台幣）的俄羅斯軍事裝備。此外，他說，自殺無人機的製造成本比傳統彈藥便宜多了。

如今基輔打算，要砸10億美元（約320億）現金，來加強無人機作戰能力。烏克蘭副總理兼數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）說，基輔要致力組件尖端「無人機部隊」。此外，費多羅夫說，新階段即將展開，烏克蘭正竭盡全力，讓企業投資製造各式無人機。他周一（25日）並在社群網X上推文說，單是9月18—25日之間，烏克蘭就刷新紀錄，毀掉俄軍205件軍備。

另一方面，費多羅夫公開的數據顯示，烏克蘭單在上周，就靠無人機隊摧毀了俄軍64門大砲、27輛坦克、55輛卡車和38輛裝甲戰車。