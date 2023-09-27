數位部今赴立法院交通委員會業務報告，立委魯明哲爆料，數位部執掌防詐，卻出現個資外洩狀況，有民眾向轄下的電信技術中心投遞履歷，卻因不明原因遭個資外洩，不斷接到詐騙電話騷擾，據他詢問有10多人個資被竊。對此，數位部長唐鳳回應，資安的漏洞已填補，未來不會有類似狀況發生，本案是境外多重IP傳介的狀況，將在3個月調查清楚。

魯明哲說，數位部成立後，陸續有公私機關出現資料外洩狀況，像是內政部疑似是否有戶政資料外洩，健保署也有資料外洩，當時數位部有說責無旁貸，是否有相關進展。對此，唐鳳回應，這些須藉由個資法修法，但電商、公司目前投資資安意願都大幅增加，至於戶政資料部分，可能是透過光碟傳輸等方式外流，目前已輔導公部門透過「T-road」加密傳輸，避免外流。

魯明哲說，打詐綱領1.5版本今年已出現，行政院長陳建仁說，半年內讓民眾有感，但他只覺得部長很敢，目前個資受害人都要透過報案才能處理，數位部是否有掌握到部裡有個資外洩的狀況？

刑事局、法務部等單位備詢時皆表示未接獲相關訊息，唐鳳則說，廠商盤查時有通報部分資料有不法流量。對此，魯明哲則是傻眼稱，數位部人資資料被盜取都不知道，他上周五接獲民眾陳情，向數位部所管轄的電信技術中心投遞履歷，卻接獲數位部道歉電話稱個資外洩，期間不斷接到詐騙電話。

魯明哲詢問，究竟有多少人個資遭竊，數位部資訊處官員回應，「有5人」，但魯追問，「那時候說10幾個人？」資訊處回應，「那是包含內部同仁」。至於魯明哲追問，有無訊息被盜取，資訊處則回答不清。

魯明哲質疑，數位部不去報案，外界認為說，數位部第一時間可以處理，但他至今仍有二大質疑，第一、資料外洩幅度多大，第二、哪個環節出錯，但數位部連環節都不太清楚，要如何頒布指引、教導其他部門資安該怎麼做，恐怕已是未戰先敗，應該先向國人道歉。

對此，唐鳳回應，該案是全面切換至免密碼零信任的先進系統前，確實有5位民眾偵測到異常流量，但不代表現在已經外洩到哪裡，數位部將以最高標準要求自己，去做資安通報，並通知當事人，該案是用了多層轉送，需要跨境追查，將在3個月後給立委報告。

唐鳳補充，這不是人事資料庫被攻擊，而是說承辦人收到民眾的信，承辦人接收到境外試圖讀取信件，不是已經外流，偵測到異常流量。