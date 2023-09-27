大陸女星鄭爽2021年遭前男友爆料代孕生子、逃漏稅就此遭到封殺，而她過去主演的《微微一笑很傾城》、《古劍奇譚》、《夏至未至》等多部電視劇皆遭下架；近日，鄭爽的法院判決書流出，除了被判賠6000萬元人民幣（約新台幣2.6億元），過去主演電視劇的片酬也意外曝光。

根據大陸媒體《紅星新聞》報導，鄭爽在身陷多項爭議後，所主演的電視劇皆受到影響不能播出，對此，電視劇所屬的海寧D影視投資有限公司向鄭爽求償，法院判決鄭爽除需返還3050萬元人民幣（約新台幣1.3億元）片酬，還要賠償公司的經濟損失6000萬元（約新台幣2.6億元），雖鄭爽事後有提起上訴，但卻遭駁回，而判決已發生法律效力。

此外，法院先前曾對鄭爽「限制消費」，意旨鄭爽在搭飛機、火車、輪船都不得選擇高級艙等，也不得在星級以上飯店場所消費，不許購買不動產和非必要車輛，若違反則可能背上刑事責任。

事實上，鄭爽2018年公開與張恆交往，但隔年便傳出分手，後來張恆曝光與鄭爽及其父母的對話錄音等，加上鄭爽又因涉嫌陰陽合約事件挨罰，導致她名聲全毀；然而，鄭爽遭封殺後有時會用Instagram分享生活日常，但目前她的Instagram帳號疑似已註銷。