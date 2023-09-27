中秋節除了吃月餅，還有重頭戲烤肉，然而烤肉食材多樣，其中最雷、最難烤的是什麼？一名女網友直言，烤肉最不想看到的食物是豆干，沒味道又容易烤焦，貼文PO出後，有人點名「米血」才是最雷，完全看不出是烤焦還是熟了，獲得4千多人共鳴。

一名女網友過去Dcard討論「中秋最雷烤肉食材」的貼文，最近又因中秋節快到了而引發熱議，原PO表示，心中最雷的食材非「豆干」莫屬，容易烤焦就算了，還超難吃、沒有味道，強調豆干是拿來滷，不是拿來烤的，不懂每年烤肉怎麼都有人烤豆干。

對此，許多網友也分享心中最雷的烤肉食材，「香腸，太久容易焦，太快又不熟，大一系上烤肉時吃到不熟的」、「棉花糖，一堆女生吵著要，然後一包只吃三顆」、「明明就是金針菇，每次吃完都還要找牙籤」、「我烤肉都只吃海鮮跟肉，其他都是邪魔歪道」，其中就有人點名米血，「米血最哭，完全看不出是烤焦還是熟了」，獲得4千多人按愛心認同。

不過也有人反駁原PO，認為烤豆干好吃，「不是雷，是你不會烤」、「豆乾很好吃！塗烤肉醬烤好之後我超愛」、「我們家烤豆干會自製醬油蒜頭辣椒，刷好刷滿再灑滿滿的黑胡椒粉，又香又辣」。