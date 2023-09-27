吳姓男子是連吉興漁船的船長，疑以協助陳姓兄弟出海運毒，但因毒品下落不明，吳與船員等4人，遭20人擄走凌虐，吳男遭虐死，最高法院將共犯陳嫌依傷害致死罪判刑7年8月，其他被告另案審理中，陳姓兄弟等4人檢察官通緝中。

吳姓男子等4人是連吉興漁船之船長及船員，因疑似以漁船協助陳啟東、陳啟祥出海接運毒品，但最後毒品下落不明而衍生糾紛，雙方遂透過宋玉騰相約在2021年9月1日晚間碰面處理。

陳啟東、陳啟祥兄弟夥同李旻翰、洪嘉徽（陳啟東等人經檢察官通緝中）、洪智誠等9人（另案審理中）、陳柏睿及其他不詳姓名之人，共計約20人左右，將吳男等4人約出後，押走囚禁。

陳柏睿等人持水管、球棒、衣架等物毆打吳的頭部、軀幹及四肢，致吳積累長達5個多小時之傷害後，共受有後背部及四肢多處係遭多種工具武器毆打，造成肢體大面積瘀傷血腫，肢體50％大面積瘀傷血腫，引發創傷性休克死亡。

台中高分院考量陳柏睿與死者家屬達成和解，並依約履行賠償義務，本件主嫌為共犯陳啟東兄弟，陳柏睿為聽從指示及命令而為本件犯行，將陳柏睿依傷害致人於死罪判處有期徒刑7年8月，陳不服提上訴，最高法院駁回確定。

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