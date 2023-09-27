基進黨北市黨部主委吳欣岱為立院委員會召委選舉槓上時代力量，而基進黨在宜蘭縣推出立委參選人林意評，挨批造成泛綠陣營分裂。對此，民進黨立委高嘉瑜27日受訪時表示，這跟港湖狀況一樣，刻意分化綠營只會讓共產黨笑、國民黨贏，呼籲基進黨「回頭是岸」。

立法院委員會召集委員選舉25日落幕，而交通委員會競爭激烈，時代力量立委陳椒華因投給國民黨立委陳雪生，讓民進黨立委陳歐珀落選，對此，吳欣岱批評，時代力量投給陳雪生是背棄政黨理念，後被支持交通改革的網友抨擊後，改稱「基進在宜蘭推出更好人選」，又遭民進黨支持者砲轟是「時力2.0」。

對此，高嘉瑜表示，這跟港湖狀況一樣，刻意分化綠營只會讓共產黨笑、國民黨贏，吳欣岱參選就是保送國民黨，讓民進黨無法國會過半，也讓賴清德難以做事。

高嘉瑜呼籲基進黨「回頭是岸」，用整合民調推出泛綠最強候選人，不要讓共產黨笑、讓國民黨贏。