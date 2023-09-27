許多民調顯示，2024只有在野整合才有機會政黨輪替。針對中廣董事長趙少康說國民黨參選人侯友宜絕不可能當副手，精神科名醫沈政男直言，接下來要藍白合「不可能」，除非民眾黨參選人柯文哲願用比較高的民調來屈居副手，否則下屆總統不只是醫生，而且姓賴。

趙少康昨證實與前台北市長郝龍斌、前高雄市長韓國瑜與韓國瑜女兒韓冰13日見面，趁著韓國瑜與女兒出國前先討論關於整合的事。他透露，大家都有一個共識，就是差不多10月中態勢會明朗。趙少康也提到，「侯友宜不可能當副的」，並以過去2004年連宋配為例，宋楚瑜民調比較高，但宋為大局也退居副手促成連宋配，因此不只看民調，而是要看黨的組織、基層力量。

對此，沈政男昨（26）日在臉書指出，柯文哲現在的支持度第二，而趙少康說出侯友宜絕對不可能當副手，與金溥聰先前所講一樣，那麼接下來要藍白合就是三個字：不可能，「除非，柯文哲願意用比較高的民調來屈居副手」。

沈政男進一步說道，就看柯文哲怎麼選擇，也不是完全不能接受，可以兩人輪流，各當一屆總統，先由侯友宜當起，但如果國民黨連這樣都不能接受，那就絕對合不成了。

沈政男認為，美麗島民調做柯侯配與侯柯配，結果都與賴蕭配旗鼓相當，而根據抽樣偏誤推算，不論柯侯配或侯柯配，都能穩穩擊敗賴清德，中時民調、ETtoday與匯流民調也得到結果，顯示藍白合大約領先綠營七到八趴。

沈政男強調，就看柯文哲願不願意區居副手了，如果不願意，下屆總統不只是醫生，而且是姓賴的醫生了。