2024總統大選僅僅只剩3個月左右的時間，本周最新一波民調紛紛出籠。一份最新民調顯示，若是在三腳督的情況下，民進黨參選人賴清德以33.3%支持度拔得頭籌、民眾黨柯文哲28%緊追在後、國民黨侯友宜則有16.4%支持度。該民調還顯示，柯文哲在40歲以下的支持率，遠遠勝過另外兩位候選人。

《鏡新聞》今（27）日公布最新民調，在四腳督部分，賴清德拿下34.5%支持度、柯文哲則掉到24.1%、後續侯友宜為16.5%、鴻海創辦人郭台銘8.5%。該民調分析，侯友宜支持者忠誠度最高，郭台銘的支持者則流動性最高，且與該媒體在8/30公布的民調相比，郭台銘流失了4.4%的支持度，已經不到一成了。

另外針對在野整合的組合，「侯柯配」拿下15.2%的支持度、而「柯侯配」僅僅只有11.4%的支持度。

上述民調為《鏡新聞》規劃，委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。調查時間為9月23日至9月24日，調查設籍於台閩地區且年滿20歲以上的全民眾。樣本採市話546人、手機550人，合計有1,096人，於95%信心水準下抽樣誤差為2.96％。抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話使用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣出號碼。並依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權。