韓聯社接獲爆料，美國商務部早已跟這兩家韓國晶片製造業者，相互討論日後可繼續在中國大陸，使用晶片製造設備的各項細節。預估最早的話，美國可望本周可公布相關決議。不過，三星電子與SK海力士卻拒絕發表看法。

去年10月11日，三星電子與SK海力士獲得美國商務部的許可，在未來一年時間內，得以繼續供應中國大陸晶片生產所需之設備。一年後的現在，傳出美國商務部已更新VEU（經驗證終端用戶）名單，名列誰可以接收哪些輸出的技術，好讓三星電子以及SK海力士可繼續接收某些美國晶片製造設備。

據悉，一旦被加入新的VEU名單後，就不需再取得其它出口許可。根據報導，美國商務部其實一直都在與三星電子和SK海力士討論此事，像是這些韓企未來規劃，規定可以置入中國大陸產線的設備等，以因應未來幾年還需要升級配備才能繼續作業。

目前，三星電子在中國大陸西安生產NAND快閃記憶體，SK海力士則分別在無錫製造DRAM晶片，大連生產NAND。根據統計，這兩家韓國公司都在大陸投資至少數10億美元。

科技調研單位TrendForce（集邦科技）的資料顯示，截至6月底，三星電子與SK海力士的全球DRAM市占率高達70%，至於NAND快閃記憶體產品，也有至少50%。