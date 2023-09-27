80歲美國總統拜登經常被拍到下飛機時絆了一下，6月更直接在講台上摔跤、正面撲地，嚇壞幕僚及隨扈。美媒指出，拜登可能患有嚴重脊椎關節炎合併輕度骨折後足踝關節炎，導致他難以平衡，幕僚為了避免他再度摔倒，已開始讓他接受物理治療、練習平衡，另外也讓他換穿較防滑的網球鞋，下飛機時走較短的樓梯，不過拜登昨（26）日又被捕捉到下飛機時踉蹌的畫面。
美國新聞網站Axios 26日獨家報導，拜登及幕僚正在進行一項「不絆倒策略」緊急計畫，以保護他的連任大計。
報導指出，民主黨人及部分拜登政府人士「害怕」他在2024大選前幾周再度慘摔，屆時將會是一場噩夢，此外，美國選民也嚴重關切拜登的80歲高齡，因此拜登團隊正採取額外措施，防止他再度在大眾面前跌倒。
報導指出，拜登的「平衡困難」可能源自於他的醫生所診斷的嚴重脊椎關節炎（significant spinal arthritis）合併輕度骨折後足踝關節炎（mild post-fracture foot arthritis）。
他自2021年11月以來，就持續在物理治療師的指導下進行鍛鍊、改善平衡，他通常會在早晨和物理治療師孔特雷拉斯（Drew Contreras）一起練習。
此外，自從6月拜登在科羅拉多州美國空軍官校（Air Force Academy）的講台上被沙包絆倒、正面撲地後，他開始穿網球鞋以避免滑倒，幕僚也將空軍一號的登機梯換成較短的14階樓梯，以方便他上下飛機。
不過據《紐約郵報》（New York Post）報導，拜登昨日飛抵底特律後，下機時又踉蹌了一下。畫面顯示，拜登步下空軍一號，原本還走得相當平穩，來到登機梯的尾端時整個人晃了一下，他稍做停頓後才又繼續下階梯，
事實上拜登患有關節炎並非新聞，白宮2021、2023年公布的拜登健康報告都有提到上述問題，醫生也在報告中建議他進行平衡訓練。
針對報導，貝茨（Andrew Bates）強調並非新聞，指出白宮早就對外公布了。
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