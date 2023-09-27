80歲美國總統拜登經常被拍到下飛機時絆了一下，6月更直接在講台上摔跤、正面撲地，嚇壞幕僚及隨扈。美媒指出，拜登可能患有嚴重脊椎關節炎合併輕度骨折後足踝關節炎，導致他難以平衡，幕僚為了避免他再度摔倒，已開始讓他接受物理治療、練習平衡，另外也讓他換穿較防滑的網球鞋，下飛機時走較短的樓梯，不過拜登昨（26）日又被捕捉到下飛機時踉蹌的畫面。

Joe Biden nearly tumbles while exiting Air Force One — just hours after his plans to avoid falls were revealed https://t.co/EZwR4iZXwk pic.twitter.com/XNQLKuYzNq — New York Post (@nypost) September 26, 2023

美國新聞網站Axios 26日獨家報導，拜登及幕僚正在進行一項「不絆倒策略」緊急計畫，以保護他的連任大計。

報導指出，民主黨人及部分拜登政府人士「害怕」他在2024大選前幾周再度慘摔，屆時將會是一場噩夢，此外，美國選民也嚴重關切拜登的80歲高齡，因此拜登團隊正採取額外措施，防止他再度在大眾面前跌倒。

Biden urgently working to avoid further falls, with physio, tennis shoes and shorter stairs: report https://t.co/hreik3meKn pic.twitter.com/ibRPyveUGJ — New York Post (@nypost) September 26, 2023

報導指出，拜登的「平衡困難」可能源自於他的醫生所診斷的嚴重脊椎關節炎（significant spinal arthritis）合併輕度骨折後足踝關節炎（mild post-fracture foot arthritis）。

他自2021年11月以來，就持續在物理治療師的指導下進行鍛鍊、改善平衡，他通常會在早晨和物理治療師孔特雷拉斯（Drew Contreras）一起練習。

此外，自從6月拜登在科羅拉多州美國空軍官校（Air Force Academy）的講台上被沙包絆倒、正面撲地後，他開始穿網球鞋以避免滑倒，幕僚也將空軍一號的登機梯換成較短的14階樓梯，以方便他上下飛機。

SCOOP: As voters worry about President Biden's age and fitness for office, his team is taking steps to prevent further public stumbles, like wearing tennis shoes and using the short stairs on Air Force One. https://t.co/TMysm5uPC8 — Axios (@axios) September 26, 2023

拜登26日飛抵底特律，下機時又踉蹌了一下。（圖／路透社）

不過據《紐約郵報》（New York Post）報導，拜登昨日飛抵底特律後，下機時又踉蹌了一下。畫面顯示，拜登步下空軍一號，原本還走得相當平穩，來到登機梯的尾端時整個人晃了一下，他稍做停頓後才又繼續下階梯，

President Joe Biden steps off Air Force One at Detroit Metro Airport. He's greeted by UAW President Shawn Fain, Lieutenant Governor Garland Gilchrist, Rep. Debbie Dingell, Rep. Rashida Tlaid and Rep. Shri Thanedar. @wdet pic.twitter.com/MK2mn4TUQd — Alex McLenon (blue checkmark) (@alexmclenon) September 26, 2023

事實上拜登患有關節炎並非新聞，白宮2021、2023年公布的拜登健康報告都有提到上述問題，醫生也在報告中建議他進行平衡訓練。

針對報導，貝茨（Andrew Bates）強調並非新聞，指出白宮早就對外公布了。