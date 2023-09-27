兩岸政策是外界檢視總統參選人的重要指標，國民黨總統參選人侯友宜日前重申，支持符合中華民國憲法的九二共識，民進黨參選人賴清德則說，不接受九二共識、一國兩制，並稱「備戰才能避戰」。對此，賴清德的老對手、國民黨台南市前議員謝龍介直言，兩岸現況原是一國兩區，但民進黨汙名化九二共識即一國兩制，而依賴清德的說法可看出，他不想跟大陸對話，賴的備戰就是繼續主張台獨、準備戰爭

賴清德日前在東海大學發表專題演講、被學生問到「台海是否會發生戰爭？」時回應，備戰才能避戰，他不會放棄主權接受九二共識。

謝龍介昨（26）日在中視政論節目《庶民大頭家》表示，從賴清德的說法就可看出，他不想跟大陸對話。謝指出，賴的備戰是聯合友我的民主國家去跟大陸吵架，並主張台灣獨立，「這就是要繼續準備戰爭的態度」。

謝龍介指出，過去國民黨執政主張「九二共識，一中各表」，而現在，兩岸是「一國兩區」、分成了實施民主制度的台灣地區，與實施(中國特色）社會主義的大陸地區。但在2019年大陸領導人習近平說了「在一中框架下，兩岸各界代表坐下來，談出一個最好的制度」，還沒說兩制是什麼制度前，民進黨就將它操作成「九二共識就是一國兩制」。

謝龍介認為，九二共識已經被民進黨汙名化、已沒法進行理性討論，這也是為什麼侯友宜要說支持符合中華民國憲法的九二共識，因為不這麼做，會被民進黨汙名化。