北部某國中約聘教師，今年3月間，藉著與14歲女學生一同至校外購買社團所需材料，途中撫摸女學生頭部，隔了2天，女學生搬東西撞到膝蓋，教師又藉故關心，撫摸女學生右側大腿中段以上部位，並用手勾住女學生肩膀，不讓她離開，士林地檢署偵結，根據性別平等教育法調查報告，以違反性騷擾防治法、妨害自由罪起訴。

該名約聘教師，擔任被害女學生社團指導教師，今年3月間，中午12點半，看到女學生在整理社團物品，不小心撞擊紙箱，因膝蓋疼痛發出喊叫聲，他主動獻殷勤，幫女學生「秀秀」搓揉膝蓋，實則沿著大腿徒手往上游移，直至大腿中段以上，經過25分鐘，女學生整理社團物品完畢後，從座椅上起身要離去，教師伸手拉住女學生手臂，妨害她自由離去的權利。

女學生回想2天前，男教師才在路邊，徒手撫摸她的頭部，讓她覺得不自在，不料男教師得寸進尺，突然摸她大腿，隨即傳LINE告訴同學，並向警方報案。檢察官根據「性別平等教育法申訴表」、「性別平等教育法調查報告」以及證人證述提起公訴。

起訴書指出，教師坦承有摸頭，考量性騷擾防治法規定「觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處」，女學生被摸頭一事，客觀上與構成要件不符，但觸摸大腿隱私部位，以及手拉女學生不讓其離去，已涉犯妨害自由罪，教師所犯2罪均依法起訴。

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