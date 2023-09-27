藝人賈永婕在疫情期間，不僅親送物資至所需之處，還號召親友出錢出力，被封為「防疫女神」，向來人緣極佳的她，突然在臉書發文跟王偉忠夫婦道歉，更直呼：「我哪來的膽子？我死定了」，不難看出心情相當緊張。

賈永婕表示原本想說周五晚上沒有聚會，便準備好火鍋等著兒子用餐，享受天倫之樂，沒想到卻收到王偉忠老婆的訊息，上頭內容寫著：「永婕你在哪裡？還有多久到？」這才想起先前跟對方約好要去看王偉忠演出的舞台劇，讓她不斷自責表示：「我哪來的膽子?我死定了，我是豬頭啊」、「我真的不知道我在幹嘛，有夠抱歉的」，接著跟對方約好隔天十一點絕對準時赴約。

賈永婕隔天信守承諾赴約，還曬出與王偉忠的合照，回憶起大學時期在台北之音實習時，目睹王偉忠罵人的一幕，讓她至今仍印象深刻，直呼：「實在是太嚇人太可怕了」，但也不忘開玩笑表示：「偉忠哥其實從來沒有罵過我，罵人罵得驚天動地時，轉頭看到我，他只有笑笑的叫我ㄚ頭，美女還是有特權的」。

賈永婕指出至今只被王偉忠念過一次，她表示在電影首映會結束，藝人準備大合照時，剛出道的自己便站在最後一排傻笑，王偉忠看到後提醒她：「ㄚ頭你不用當藝人了，所有人都往前搶位置，只有你一直往後站，這樣怎麼當藝人，看了我都難過」，她則回應：「可是我很高會擋到別人」，讓王偉忠無奈表示：「那就要自己找飯吃，不是一直往後站」事隔多年後，她也道出內心當下OS：「站最前面的是你的大小S，誰能搶得過他們啦，而且他們就真的比較矮」。