2024總統大選逐漸逼近，非但總統參選人選情受矚目，藍、綠、白三黨在區域立委及政黨票競爭也十分激烈。根據《聯合報》今（27）日公布的最新民調，藍營在區域立委部分獲得26%的支持率，民進黨居次22%、而民眾黨則僅僅只有5%。

《聯合報》最新民調顯示，相較於總統大選殺的刀刀見骨，2024立委選情略顯冷清，僅僅只有26%選民瞭解選區內有哪些立委參選人，剩下74%的民眾表態還不清楚。另在區域立委選情方面，該民調針對，「如果明天投票，請問立委選舉選人的那一票『區域立委』，您會投給哪一個政黨的參選人？結果藍營占二成六、綠營占二成二、民眾黨僅僅只有5%、其它政黨合計2%、無黨籍3%、還有高達44%的未決定人選。

另在政黨票方面，國民黨一樣以30%支持度高居榜首、民進黨以25%排第二、民眾黨則拿到10%、其它政黨則都於5%的分配門檻以下。不過還有31%的受訪者未決定手上的政黨票要投給誰，未來變數還相當大。

《聯合報》此次調查日期為本月22日至25日晚間，調查對象為20歲以上民眾，並依性別、年齡及縣市人口進行加權，訪到到1082位成年民眾，此外有339人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差約在正負3個百分點以內；調查方式為全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，並藉由增補市話未能接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點；經費為《聯合報》。