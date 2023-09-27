花蓮老年人口持續攀升，衛生福利部推估失智症盛行率，縣內50歲以上失智人口約有4862人，失智症確診率全國第一，照護問題也是艱難挑戰。花蓮縣衛生局完成慈濟等5家醫院，成立失智共同照顧中心，整合高齡精神科、檢驗科、影像學攝影、心理師評估及護理師等專業人員，讓原本需到醫院2、3次才能完成確診的長者，縮短1趟就能完成評估，形成「一條龍」確診門診服務。

縣衛生局長朱家祥表示，近日衛生福利部統計資料公布，花蓮縣失智確診率全國第一，失智確診率從2018年25％增加至2023年99％，老年失智症是各界關注的健康問題。

衛生局經過6年努力，陸續完成北、中、南區5處失智共同照護中心，及37處失智據點提供延緩失智服務。近一步整合花蓮慈濟醫院、門諾醫院、門諾壽豐分院、玉里慈濟醫院及台北榮民總醫院玉里分院等5家醫院，成立失智共同照顧中心，讓長者確診就醫不必來回多趟，經醫師評估確認患者，當場可轉銜接長照服務。

除透過醫療院所、縣內13鄉鎮市衛生所及社區服務據點連成共同照護網，讓隱藏在社區中的失智長者，可藉由據點活動，達到就醫及防治目的。

此外，花蓮縣長照也提供多元照顧方案供民眾選擇使用，例如社區中短時的臨托256處據點服務，其中有半日及全日間照顧中心及家庭托顧，以及24小時住宿式機構、小規模多機能中心、失智症團體家屋，讓不同階段的失智症個案都有專業的照顧。

衛生局說，當家中長者確診失智症，有照護的疑問及需求，可撥打長照專線1966或電話向縣內5家失智症共同照護中心，也可上網（https://long-term.hlshb.gov.tw/dementia）花蓮縣長期照顧中心，失智專區查詢相關資源訊息。