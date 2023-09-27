神基投控暨神基科技董事長黃明漢表示：「新一代的S410是一款功能強大而且用途廣泛的裝置，在各種產業應用以及企業工作環境中都有出色的表現。它不僅能夠提供優異的處理效能，其環保的新機殼同時也體現Getac的永續設計理念，為打造環境友善的世界盡一份心力。」

新一代的 S410是Getac第一台採用Intel CoreTM第13代i5/i7處理器作為標準配備的裝置，能夠提供卓越的運算效能和快速反應能力。整合的Intel Iris Xe顯示晶片可確保呈現豐富的視覺體驗。另外，與前幾代產品相比，選配的專屬 GPS 晶片可顯著提升定位精確度。在連線方面，新一代S410的標準配備包括Wi-Fi 6E和藍牙5.3，並可選配4G LTE或附帶整合GPS的5G Sub-6，讓位於偏遠地區的使用者也能保持連線。

許多Getac客戶都有針對其本身技術方面極為特定的需求，而新一代 S410 擁有多種配置，以符合不同使用者情境。例如最多達三顆熱插拔電池，適合需要在充電之間獲得超長電池續航的使用者。多媒體擴充槽更是擁有眾多選項，包括NVIDIA GeForce GTX 1650獨立顯示卡、1D/2D條碼讀取器、DVD或藍光光碟機、以及第二個 SSD 儲存裝置或附加電池2。各種相容配件和安全可攜及擴充選項能夠進一步增強裝置功能，進而提升現場生產力。

新一代的S410是Getac迄今所製造過最環保的筆電，有超過24%的機殼由消費後回收材料製成。這種新的設計方式可減少製造過程中的碳排放與電子廢棄物，實踐對環境友善的未來。儘管改變了機殼設計，但堅固耐用的可靠性絲毫未減。新一代的S410和其廣受歡迎的前代產品一樣，擁有MIL-STD-810H與IP53認證，並具有防震與0.9公尺防摔能力，有助於防止在艱困的工作環境中發生意外損壞。

功能性是新一代S410的核心。14吋螢幕搭配Getac陽光下可讀技術，確保其在室內和戶外環境中皆清晰可見（1,000 尼特），而多點觸控模式可支援各種使用情況，這意味著專業人員可以快速高效地完成任務。增強的安全功能有助於保護敏感的使用者資料。這些功能包括TPM2.0與Intel vPro技術、使用者可更換的PCIe NVMe SSD儲存裝置以及多重身份驗證選項，例如Windows Hello臉部辨識攝影機、HF RFID讀卡機、智慧卡讀卡機以及指紋辨識器。