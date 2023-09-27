中美兩國近日在經貿領域成立3個工作組作為高級別交流和溝通機制，復旦大學美國研究中心副主任宋國友撰文指出，這是過去一段時間中美政府官員良性互動的產物，而隨著3大工作組正式運作，中美兩國應該可以透過務實交流，穩定和擴大經貿關係的「壓艙石」作用，維護和發展好中美關係。

大陸《環球時報》27日刊出宋國友專文表示，近日，中美雙方宣布成立經濟領域工作組，包括「經濟工作組」和「金融工作組」，加上此前美商務部長雷蒙多宣佈成立的中美「商業問題工作組」，這3大工作組以及其他一些工作機制的成立，是美財長葉倫和雷蒙多訪中的具體成果，具有重大的政策意義。

宋國友指出，中美以前也有正式的經濟溝通機制，其中最具代表性的是小布希政府期間成立的「中美戰略經濟對話」（SED）以及歐巴馬任內成立的「中美戰略與經濟對話」（S＆ED）下的經濟對話。

宋國友認為，拜登政府執政後，對中經貿政策固然有合作的一面，但還是以競爭和對抗為主，延續了川普時期對中的高關稅政策，並在高科技產品領域加大了出口管制力度。在此背景下，中美兩國很長一段時間內未能建立經貿對話機制。直至兩國走出「無人飛艇」事件的影響，回到兩國元首峇里島會晤的共識上，實現美方經貿高官訪中後，才成立了上述3個工作組。

宋國友指出，事實上，當前的3個工作組與此前中美戰略與經濟對話下的經濟對話有一定的連續性。2016年第8輪（也是最後一輪）中美戰略與經濟對話方塊架下的經濟對話聯合成果大致可以對應「經濟工作組」、「商業問題工作組」和「金融工作組」。他認為，透過中美近期在經貿領域的博弈，拜登也不斷認識到中美經貿相互依賴程度高，只能通過對話解決問題。

宋國友表示，當前這3大工作組有幾個突出特點：一是具有清晰的部門歸口。從中方角度，財政部、商務部和中國人民銀行對相關議題進行牽頭；二是具有明確的議題針對性；三是有較為透明的時間安排。以商業問題工作組為例，中美同意該工作組每年舉行兩次會議，預計2024年初美國將主辦首次會議。

宋國友強調，三大工作組的成立，反映了中美兩國希望在務實合作的基礎上更好地解決相關問題的共同意願，有助於在機制層面推動解決共同的經貿問題，這符合兩國利益，順應市場訴求，回應全球關切，也為中美兩國元首未來良性互動創造了積極氛圍。

宋國友指，中美關係中有一個樸素的道理，那就是對話總比對抗好。特別是在經貿領域，合作共贏、加強合作才是中美兩國的正確共處之道。隨著3大工作組正式運作，中美兩國應該可以通過務實交流，穩定和擴大經貿關係的「壓艙石」作用，維護和發展好中美關係。