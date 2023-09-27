阿里巴巴集團26日公告宣佈，擬通過以菜鳥股份於香港聯交所主機板獨立上市的方式分拆菜鳥，並已向聯交所提交，成為阿里巴巴今年「1＋6＋N」組織改革後，首個正式進入IPO進程的業務集團，也被認為是在衝刺全球智慧物流第一股。

根據招股書介紹，菜鳥憑藉獨特的「電商和科技」基因，通過持續的創新重新定義了物流行業標準，在多個業務領域都做到了行業領先。

據中國經濟週刊報導，國際物流方面，菜鳥在2023財年運送了超過15億個跨境電商包裹，服務了超過10萬個從事跨境貿易的商家和品牌，在中國大陸出口電商物流和進口電商物流領域都是全球第一，並將大陸到全球主要國家之間普遍的物流時長從30至60天縮短至10天甚至更短。

而在大陸境內，菜鳥也是領先的電商物流服務商，全球前50強的快消品牌超過半數與菜鳥有長期合作，運營的全球最大的菜鳥驛站網路日均處理包裹超過8000萬個。

在財務能力方面，菜鳥2023財年的總收入為778億元（人民幣，下同），近三年的複合增長率達到21％，且盈利能力也持續增強，2023財年經調整EBITDA 超過了28億元。