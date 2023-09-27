商場上同業競爭激烈，不乏暗諷甚至明貶的廣告手法，企圖製造形象落差。東吳大學法學院主辦「言論自由及界線－商業性言論之管制議題」研討會，深入探討相關議題。

律師葉慶元以台北地方法院111年度重訴字第1065號判決為例，質疑商業性廣告是否屬於新聞自由或言論自由範圍，「關於不實或具有誤導性之商業性廣告，是否仍受與一般言論自由相同之保障」。

他建議，應就不實或誤導性之商業廣告予以適當規管，並由公平會對此競爭行為深入研究、探討。銘傳大學教授顏廷棟補充，大法官解釋及公平交易法中對於商業性言論的規定，說明事關公共利益時，主管機關可採取合法手段進行管制，保護大眾權益。

律師謝時峰指出，憲法法庭112年憲判字第8號判決及相關大法官作成之不同意及協同意見書，表意人於發表言論前，需先經合理查證，並僅限於以合理查證所得資料，判斷是否客觀上可合理相信言論內容為真。