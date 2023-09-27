我國今年發生蛋荒，為因應民眾需求，農業部啟動專案進口雞蛋，但遭外界質疑保存條件未符合需求等等，農業部畜牧司司長張經緯受訪時說，進口蛋將以補足加工需求為主，不會讓進口蛋輕易地至通路販售，如果缺口真的大到要上通路販售的話，未來將在國外直接購買洗選、原裝盒蛋再全程冷鏈販售，並會依照成本反映，不再平價販售。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天針對「屏東市明揚工廠大火案之檢討及改善」及「進口雞蛋案對食品安全之檢討及改善」專題報告並備質詢。

張經緯說，目前國內約11萬7000箱（約2340萬顆），以目前的狀況可以供應需求，但台灣位於候鳥過境地帶，入冬之後禽流感威脅有不確定因素，要料敵從嚴、禦敵從寬，應做好生物安全防治，往年壓力最大約11月下旬至隔年3月份，會監控國內產銷狀況，進口目的補足國內缺口，國內有15％由加工通路使用進口雞蛋補足需求的話，就能讓國內殼蛋調度滿足國人需求。

張經緯提及，會因應國內產銷調度、國人實際需求，並希望把關進口蛋品質，如果國人認為進口蛋可滿足民眾需求的話，將評估進口的量。