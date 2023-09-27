孫盛希首次在景福宮體驗穿韓服。（滾石唱片提供）

孫盛希赴南韓特色景點拍攝觀光宣傳影片。（滾石唱片提供）

孫盛希赴南韓特色景點拍攝觀光宣傳影片。（滾石唱片提供）

孫盛希赴南韓特色景點拍攝觀光宣傳影片。（滾石唱片提供）

孫盛希日前受「韓國觀光公社」-台北支社邀約，前往南韓特色景點拍攝《孫盛希的1330漫步首爾之旅》觀光宣傳影片，旅途中體驗了難得的道地風土民情，也造訪許多當地景點勝地，直呼：「開心能受到韓國觀光公社邀請，帶大家玩樂家鄉，也好久沒有這樣開心遊韓國，感受真的很不一樣！」

孫盛希是韓國華僑，這次受邀參訪韓國總統府「青瓦臺」，及擁有60年以上歷史的保安旅館，她表示：「住了韓國這麼久，這是第一次前往青瓦臺，平常很少有這樣的機會。」她也打卡首爾歷史最悠久的書店「大悟書店」，發現店內有偶像IU拍照的足跡，也趁機模仿拍照留念。孫盛希大力推薦喜歡吃韓國小吃的人，一定要到「通仁市場」，直言「旅行一定要去看看當地的傳統市場」，分享自己喜歡的韓式小菜像是南瓜煎餅、蓮藕、魷魚絲等等。

最後一站，孫盛希抵達朝鮮王朝最主要的皇宮「景福宮」，首次在景福宮體驗穿韓服，她表示：「之前覺得穿韓服到處拍照有點小害羞，但身在景福宮，感覺彷彿變成古裝劇的公主，口中一直唸著自己想的台詞，好好玩！推薦還沒嘗試過韓服體驗的朋友們，必須嘗試！」當天剛好遇到下雨，孫盛希描述「空氣霧霧的，好像在看山水畫一樣」，也認定景福宮是適合約會的浪漫景點。《孫盛希的1330漫步首爾之旅》EP3在9月25日上線，孫盛希則帶領觀眾訪問「明洞」逛街買伴手禮、「首爾塔」的愛情鎖牆體驗求愛秘招、「聖水」喝咖啡，期盼透過自己的腳步，介紹家鄉給更多人知道。

孫盛希近日在TikTok平台，推出最新單曲〈Bounce〉的舞蹈挑戰「Bounce Challenge」，表示：「好可惜在韓國時還沒有推出〈Bounce〉這首歌，不然每個景點都想拍一次challenge」，更許願：「歌迷朋友們如果有去這些景點，可以幫我完成願望，拍攝你們的『Bounce Challenge』給我看！」孫盛希也透露，新專輯歌曲籌備已接近尾聲，近日將出國展開一系列品牌活動及演出活動，對下半年的工作內容相當期待。