進口蛋產地標示爭議不斷，為減少民眾疑慮，食品藥物管理署宣布，針對茶葉蛋、滷蛋等「實質轉型」蛋製品，優先輔導8家連鎖超商超市試辦標示雞蛋原料產地，為期6個月。食藥署副署長林金富強調，雖然是試辦期間，只要標了就要依照《食安法》規定，如有標示不實可裁處4到400萬元，業者都已經了解相關法規。

食藥署曾說明，雞蛋原料製成茶葉蛋屬於實質轉型，即使原料是進口蛋，煮熟後即可標示產地為台灣。但進口蛋爭議未解，外界擔心有「洗產地」問題，因此食藥署於21日找專家討論，並決議輔導通路業者主動揭露雞蛋原料產地。

食藥署食品組副組長鄭維智說明，針對具有蛋型的實質轉型蛋製品，例如白煮蛋、茶葉蛋、滷蛋、溏心蛋等散裝蛋品，採立牌、掛牌或標籤方式，主動標示雞蛋原料原產地。（王家瑜攝）

食藥署食品組副組長鄭維智說明，食藥署25日邀集通路業者來討論，並於當天開始試辦，針對具有蛋型的實質轉型蛋製品，例如白煮蛋、茶葉蛋、滷蛋、溏心蛋等散裝蛋品，採立牌、掛牌或標籤方式，主動標示雞蛋原料原產地，優先試辦業別為連鎖超商及超市。

食品藥物管理署宣布，針對茶葉蛋等「實質轉型」蛋製品，優先輔導8家連鎖超商超市試辦標示雞蛋原料產地，為期6個月。（食藥署提供）

優先試辦通路包括7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商、家樂福、愛買、大潤發、全聯。林金富說明，雖然是試辦期間，但只要標了就要按照《食安法》規定，如果有標示不實，可裁處4到400萬元罰鍰，試辦業者都清楚法規並願意配合。

如果一鍋茶葉蛋裡面有來自台灣和進口的雞蛋原料，該如何標示？林金富說，仍要依照比例高低標示，例如6顆蛋來自台灣、4顆蛋來自巴西，應先標台灣、再標巴西。不過他建議業者，由於茶葉蛋是分開販售，可以一鍋台灣、一鍋巴西，讓消費者容易清楚辨識；消費者如果有任何疑義，可撥打1919食安專線詢問。

林金富指出，試辦6個月期間會廣蒐各界意見，未來如果確定入法，將預告2個月後公告上路，應標未標可依《食安法》裁處3到300萬元。至於液蛋加工製品如蛋糕、麵包等，是否也會輔導業者標示原料產地？林金富表示，目前沒有納入試辦範圍，如果這次試辦成果很好，將會納入考量。

另外，食藥署和地方衛生局合作「後市場稽查專案」，針對量販店、賣場、超市、 超商及市場等通路，查核雞蛋外觀及包裝標示，9月14日至26日累計稽查3293件，均符合規定，稽查將持續至今年底，未來每周定期稽查結果。

近期有民眾在網路上說自己買到發綠、發黑的臭蛋，質疑是不是買到進口蛋。林金富表示，如果有買到壞掉的蛋 ，鼓勵民眾可打1919食安專線或向當地衛生局檢舉，會盡速入案查核；如果屬實會依《食安法》向業者開罰，如果訊息是不實的，將對蓄意製造假訊息的人依法處分。