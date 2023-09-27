針對苗栗縣長鍾東錦日前喊話北京，盼能夠恢復文旦柚輸陸，以為未來是否可「單品解禁」？大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸願意與苗栗縣政府以及相關業者共同努力，推動解決該縣有關農產品滯銷問題，為台灣農民朋友解難題、增福祉。

大陸國台辦27日舉行記者會。有台媒提問，「苗栗縣長鐘東錦日前在湖北參訪時表示，特地就解禁文旦柚與大陸方面溝通，但因文旦柚屬柑橘類，很難單獨解禁。今年6月，台東縣改善番荔枝等水果的品質後恢復輸入大陸。現在台灣很多農產品也在改善品質，未來能否單品解禁？」以及大陸方面有沒有可能提前制定時間表，讓台灣農民能夠提前準備，讓好的產品能進來？

朱鳳蓮表示，海關總署自2022年8月3日起暫停包括文旦柚在內的台灣柑橘類水果輸入，是因為在自台灣輸入大陸的柑橘類水果中多次檢出有害生物和農藥殘留超標，大陸有關方面已向台方作了通報，但民進黨當局置若罔聞，未予理睬。在大陸宣布暫停輸入後，民進黨當局又藉機進行政治操弄、煽動兩岸對立，完全無視台灣果農的關切和利益。

朱鳳蓮強調，不久前，在台東縣政府表達希望恢復台灣番荔枝（釋迦）輸入大陸的強烈願望，並組織業者進行整改以改善產品品質，確保輸往大陸番荔枝安全之後，陸方依規恢復台灣番荔枝輸入大陸。這為苗栗縣處理相關問題提供了借鑒。

她表示，大陸始終尊重、關愛、造福台灣同胞，願意與苗栗縣政府以及相關業者共同努力，推動解決該縣有關農產品滯銷問題，為台灣農民朋友解難題、增福祉。