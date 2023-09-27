新北市公費流感及肺炎鏈球菌疫苗10月2日開打。（新北市衛生局提供）

新北市公費流感及肺炎鏈球菌疫苗10月2日開打，衛生局表示，流感疫苗部分因涵蓋族群較廣，因此除規畫社區及校園集中接種，690家合約醫療院所也提供隨到隨打服務，10月4日起開放本市疫苗預約系統平台提供預約。

肺炎鏈球菌部分，公費資格對象為65歲上長者，提供690家合約醫療院所隨到隨打服務。為鼓勵長者接種疫苗提升保護力，65歲以上長者凡接種流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗皆可領10劑家用快篩試劑。

衛生局表示，依據疾病管制署監測資料顯示，上週門急診類流感就診人次達10萬9054人次，呈現上升趨勢，目前處流感流行期，接種流感疫苗是最佳的防疫方法，今年公費流感疫苗對象包含65歲以上長者；慢性病、罕見疾病、重大傷病等高風險病患；安養、長期照顧（服務）機構等對象；6個月至高中職、五專一至三年級學生；孕婦及6個月內嬰兒之父母；幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員等，都可免費接種。

新北市今年購買96萬2000劑四價公費流感疫苗，為照顧更多市民，市府另外再自購2萬4000劑疫苗，以擴大提供設籍新北的經濟弱勢、身心障礙者、6至18歲未註冊入學者、產後護理之家非醫事工作人員、客運公司司機及校園集中接種學校教職員工等對象，一併納入疫苗保護傘。

為便利民眾接種，除提供社區及校園集中接種，690家合約醫療院所隨到隨打服務外，另外從10月4日起開放「新北市疫苗預約系統平台」（https://vacbooking.ntpc.gov.tw/ntc_vaccination/index.php）提供65歲以上長者、高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病及重大傷病患者、孕婦、6個月內嬰兒之父母及6個月以上至國小入學前幼兒預約接種服務。

肺炎鏈球菌疫苗部分，為提供長者更完整的免疫保護力，有效減少侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）發生風險，降低因感染肺炎鏈球菌導致嚴重併發症或死亡風險及衍生醫療負擔，新北市從2019年起就自編預算加碼，將肺炎鏈球菌疫苗照護升級至65歲以上民眾免費接種，中央今年也宣布跟進擴大，今年10月2日起分三階段擴大凡65歲以上民眾可公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）疫苗。

新北流感疫苗／肺炎鏈球菌疫苗合約醫療院所查詢：https://www.health.ntpc.gov.tw/medi/?mode=vaccination