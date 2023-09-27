參議院周二以77對19票表決通過，就一項為政府提供資金至11月17日的臨時措施展開審議，這項臨時撥款法案包括約60億美元用於國內救災，以及約60億美元為烏克蘭額外提供援助。

由共和黨掌控的眾議院則計畫推進符合自家政黨方針的措施，但在民主黨佔多數的參議院，這項措施不太可能贏得支持。

眾議院已經進行程序性投票推進4項支出法案，然而這些反映保守派優先事項的法案根本沒有機會成為法律。即使最終獲得國會通過，這些措施也只能為一部分政府機關提供資金，並無法真正避免政府關門。

目前參眾兩院仍然存在高度分歧，聯邦政府很有可能在本周日（10月1日）上演十年來第四次的關門戲碼。這樣的兩黨僵局已經給近來的美股表現帶來壓力，並危及美國的主權債信評級。國際評級機構穆迪周一警告，美國政府關門將損害該國的3A頂級信評。穆迪是目前唯一仍給美國3A信評的主要機構。