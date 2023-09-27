台中71歲張姓老翁平時以自行車代步，日前騎車外出，未料返家時竟誤騎上中投公路，僅能依靠狹小的路肩緩慢前行，相當驚險。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中71歲張姓老翁平時以自行車代步，日前騎車外出，未料返家時竟誤騎上中投公路，僅能依靠狹小的路肩緩慢前行，熱心民眾見狀不僅協助報警，更默默跟隨在後並閃黃燈提醒後方來車，直到警方到場接手，順利助張翁安全抵達平面道路。

台中市警察局霧峰分局日前晚間10時50分左右，接獲民眾報案稱大里區中投公路5.3K路段有腳踏車騎士誤上快速道路，大里分駐所警員蔡佳霖、湯凱傑剛好在中投公路附近處理事故，2人獲報後立即趕往中投公路，約莫2分鐘即火速到場並接手處理。

2名員警在中投公路4.5K處發現腳踏車身影，騎士在狹小路肩一路前行，相當驚險。不過，熱心報案人擔心老翁所騎乘的腳踏車因天色昏暗遭後方來車追撞，也暖心一路緊跟，並開啟閃雙黃燈提醒後方車輛。2位員警一面警示後方來車並趕緊上前制止張翁繼續前行，1名員警協助以警車將老翁安全載下平面道路，另名員警則騎著老翁的自行車下到平面道路，及時解除危機。

經了解，張翁平日以腳踏車為交通工具，當天晚上原本要騎乘中投西路2段慢車道上橋跨越大里溪返家，但因天色昏暗，誤將中投公路上坡匝道認成近環河路之慢車坡道致騎錯路。因中投公路之車速快且夜間又視線不良，老翁一路心驚害怕的往前騎，所幸有熱心報案人及員警即時協助將其平安送至平面道路上。

霧峰警分局分局長陳祥麟呼籲，民眾於夜間騎乘腳踏車，要格外注意交通安全，須有配備良好照明和反光裝置，並穿著明亮衣物以提高能見度。誤上禁行自行車道路，請立刻報警並站立於安全處等候警方到場協助，不要再冒險行駛於不適當的道路上，希望大家共同努力，讓交通更安全。