針對近日網路上傳出政府進口的蛋是「臭雞蛋」，昨遭行政院長陳建仁駁斥是假消息，但當事人澄清都是真的，今陳建仁受訪時再度重申，這是不實的訊息，目前已經請刑事局盡速查明真相。

陳建仁強調，政府對於雞蛋的食安相當重視，從本月14日開始，就已經與地方政府針對各大通路聯合稽查，至今查核超過3000件雞蛋蛋品，都符合規定，目前在架上也已經沒有任何進口蛋，政府一定會將食安做到最好、最嚴謹的把關，希望民眾放心。