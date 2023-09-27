女星「Lulu」黃路梓茵最近發文表示，知名社群平台臉書最近一項機制令人相當納悶，只要打開臉書頁面全都是根本沒追蹤的帳號與粉絲專頁的貼文，該貼文還標有「為你推薦」這四字，讓許多網友超有共鳴留言，紛紛哀號：「臉書快不能用了...」

面對這樣的情況，Lulu忍不住問道：「為什麼現在滑臉書動態全部都是我根本沒追蹤的頁面」，無奈吶喊：「救郎喔～我不要你推薦啊！！！」貼文曝光後，引起網友們的共鳴，紛紛留言表示：「真的很困擾」、「對被洗版了，反而是朋友的動態被淹沒了」

不只Lulu的頁面長這樣，許多藝人也都是如此，柯大堡反問：「我只想知道妳有滑到我嗎」，楊繡慧也說：「我也是，好困擾」，郭惠妮、吳宇舒和張齡予有同感，各別留言：「臉書演算法整個讓人看不懂，強迫收看」、「而且為啥都推薦好舊的貼文」、「真的很怒」。

幾百則留言中，有人提出建議：「ios的話，點選功能表-動態消息，然後就可以選朋友的就好，但一樣會有贊助。」