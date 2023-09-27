美國前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）今天談到俄羅斯入侵烏克蘭後的北大西洋公約組織（NATO）擴張時，譏諷俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「這是你自找的」。

法新社報導，希拉蕊回到國務院為她的官方肖像揭幕，談到北約擴張時話鋒一轉。她說：「很遺憾，蒲亭。這是你自找的。」

她表示：「這就是爭論點所在。因此我們總是說，大家不是被迫加入北約，而是選擇加入並且希望加入北約。」

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典尋求加入北約。烏克蘭也曾試圖加入這個西方聯盟，但未成功。北約盟國承諾會捍衛任何遭到攻擊的成員國。

路透社報導，希拉蕊也利用機會表達對共和黨籍前總統川普政策的反感。川普曾在2016年美國總統大選擊敗希拉蕊。

希拉蕊表示，受川普疏遠盟友的影響，外界恐怕會質疑美國是否有能力為烏克蘭爭取支持，以對抗俄羅斯入侵。

希拉蕊說，民主黨籍的美國總統拜登持續推行歐巴馬政府任內許多優先要務，「捍衛烏克蘭民主、擴張北約，插句題外話，很遺憾，蒲亭。這是你自找的」，語畢引來現場笑聲與掌聲。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1120927