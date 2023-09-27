大陸央視26日報導指出，二十屆中央第一輪巡視反饋工作近日全部完成，嚴肅指出了國企、金融、體育領域存在的突出問題，包含如落實黨中央決策部署不到位、還有「一把手」等關鍵位置的廉潔風險較突出，「靠企吃企」問題多發等。也因此要求增強對「一把手」監督實效，加大腐敗案件查處力道，嚴肅糾治「四風」問題，深化以案促改、以案促治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。

根據香港01報導，此次巡視反饋直接點名國企、金融、體育領域存在的突出問題。具體包括有的落實黨中央決策部署不到位，對肩負的職責使命認識不深刻，履職擔當有差距；有的統籌發展和安全不到位，風險意識不強，防控機制不夠健全。有的落實管黨治黨責任不到位，壓力傳導層層遞減，貫徹嚴的基調不力。

此外，還有「一把手」等關鍵位置廉潔風險比較突出，「靠企吃企」問題多發，「四風」問題突出，違反中央八項規定精神問題仍有發生；有的領導班子、幹部人才隊伍建設存在薄弱環節，基層黨組織政治功能有待加強。

對此，也要求壓實整改各方責任，紀檢監察機關要加強整改日常監督，聚焦重點問題，盯住具體人、具體事，強化實地檢查，掌握真實情況，對敷衍應付、虛假整改的，抓住典型嚴肅問責。