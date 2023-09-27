美國三大汽車廠福特、通用和克萊斯勒的工人大罷工，根據美國密西根智庫Anderson Economic Group估計，罷工十天，經濟衝擊最高恐達50億美元（約新台幣1500億元），而且這個數字還在擴大，對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，美國這代工人沒救了，也難怪台積電赴美設廠會「水土不服」。

吳子嘉在《關鍵時刻》節目中表示，美國製造業失去競爭力已經有將近40年的時間，大陸與此同時已經變成世界工廠， 川普2017年訪問大陸發現其強大競爭力，回去美國之後2018年開始對大陸發動關稅戰爭，但卻徒勞無功。

吳子嘉強調，美國這幾10年大量依賴大陸的生產事業，美國早就喪失生產的競爭力，華爾街導向的結果，所有的生產工人，包括上層的生產工程師，他們基本的素養是沒有成長的，理工科的人才全面匱乏，他直言「美國這代工人沒救了」，已經無法期待這代工人轉型。

吳子嘉說，美國企業主管錢拿太多，反而喪失製造業生產力，員工拿高薪素質卻沒有成長，現在市面上幾乎很少美國製造的東西，連iPhone都是大陸製造，就可看出美國的困境 。

財經專家黃世聰則說，自2009年以來，美國製造業生產力成長率僅0.2%，遠低於整體經濟以及歐洲和除日本以外亞洲的其他經濟體，反觀台灣此數值是4%， 美國目前的工人生產力低落，但是他們還要求很多，嚇跑了很多想到美國設廠的業者 。

黃世聰提到，網路上流傳的紀錄片，對比了美國和大陸工人，大部分大陸工人相當有紀律，形成了明顯對比，大陸主管透露，美國工人動作比較慢，他們手腳比較粗，一直教還是不會，而且在等待下班期間還會玩填字遊戲，工作態度不佳讓人傻眼 。