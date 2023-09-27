屏東明揚國際大火釀重大災情，造成4名勇消殞命，針對消防人力短缺3000人，全國23縣市消防員人口比有11個未達標的情況，內政部長林右昌坦言，當年消防員每年錄取率僅有3至4成，訓練後還有10％淘汰率，未來將研議加考，並與考試院討論考題是否應該調整。

這場火災造成造成9死、111傷、1失聯，林右昌今赴立法院內政委員會專題報告「9月22日屏東市明揚國際火災案」並備質詢，多名立委關切消防人力不足、數位資訊平台資料整合有缺陷，及消防機器人採購問題。

國民黨立委游毓蘭質詢感嘆，第一線消防同仁尚未拿到場地圖資，火場就爆炸了，實在非常可憐，難以行使退避三權，她認為數位部應建構相關跨部會平台，讓消防員在第一時間取得資訊；林右昌對此表示同意，內政部也正補助非直轄市取得數位災防指揮車，讓同仁在第一線取得數位資訊。

游毓蘭提到，當前全國消防人力短缺3000人，建議加開一次特考補足人力，林右昌允諾，依據《地方制度法》規定，消防事務屬於地方管理事項，中央會全力給予經費支持，各地方政府可將人力需求報上來，中央會儘量處理。

林右昌坦言，假使需求為900人、有1800人應考，但真正錄取只有3至400人，每年錄取率落在3至4成，這部分會再加強，也希望更多年輕人報名，至於加考部分，他僅說「會再努力。」

民眾黨立委陳琬惠指出，全國23縣市中，消防員人口比（標準為1比1300）有11個未達標，除嘉義市外都未滿編。林右昌解釋，消防人力須經考訓才能任用，現行做法是由地方政府提報人力需求，招考後提報給地方，這5年來已補3100多人，但還是有缺，也與地方溝通，盼做到修訂編制員額，同時編列預算，中央則會儘量提供人力。

林右昌指出，內政部正在研議加考一事，並與考試院進一步研商，考試題目怎麼訂比較恰當，不然每次考試錄取比例都是5成以下。