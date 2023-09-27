彰化市不二坊開放現場購買，湧現排隊人潮。（孫英哲攝`）

中秋節將屆，彰化市蛋黃酥排隊名店不二坊今天開放現場購買，有人凌晨就到店門口排隊，排了近9個小時才如願買到，而因排隊人龍一直從綿延了近500公尺，不但警方派員到場，連不二坊的老闆娘也在店外交管，維持秩序。

星期五就是中秋節，彰化市不二坊今天開放現場購買，每人限購30顆，今天凌晨零時許，就有從台中市來的民眾在不二坊門口排隊，搶得頭香，並在今上午9點過後，順利買到蛋黃酥。

上午約10點，排隊購買不二坊蛋黃酥的人潮即從彰化市中正路一段一直綿延到台一線中山路二段，排隊民眾中雖不乏代購業者，但也有民眾是受公司所託，前來採購蛋黃酥當作中秋禮品。

不二坊業者全力動員趕工製作蛋黃酥，見媒體到店採訪時時表示「不要再宣傳了，都快做不出來了！」因不二坊店門旁就是公車站牌，為避免排隊人潮影響到交通，不二坊的老闆娘還帶著交管棒與警方在店門維持秩序。

彰化市不二坊近年來每到中秋節前夕，總會引發一波蛋黃酥之亂，除了排隊人潮影響交通，因代購衍生的詐騙案件也層出不窮，不二坊日前才委託律師事務所發出聲明，強調其全國僅此一家，無任何分店，也沒有與任何代購業者或網購等平台合作。

在越難買越有人買下，不少無法到場排隊的民眾選擇向代購業者購買，使不二坊蛋黃酥的價格隨著中秋節越靠近而一路飆升，不二坊蛋黃酥1盒15顆入的蛋黃酥原價750元，現在蝦皮代購已經飆升到一盒2100元，等於一顆原本50元飆升到一顆140元，令人咋舌。