中秋連假即將到來，因應民眾需要交通、旅遊等資訊，台中市數位治理局出手整合跨局處市政資訊，建置「中秋連假服務專區」，讓市民朋友輕鬆查詢各項服務。

數位治理局表示，市民可以在專區中找到「2023臺中國際踩舞嘉年華」及各區中秋晚會的詳細活動資訊，更提供了一份「台中月餅地圖」，幫助市民尋找心儀的月餅，對於熱愛烤肉的市民，專區提供合法的場地資訊，確保大家能在佳節中能輕鬆掌握市政資訊、享受歡樂時光。

數位治理局長林谷隆表示，中秋節連假短短3天，市府總動員舉辦多項活動，要給市民精彩假期，數位局整理原本分散的資訊，彙整成專區，提供市民與旅客便利查詢的管道，用數位的力量誠摯邀請在外求學、工作的台中人回家，更歡迎全國的民眾來旅遊。

數位局說明，「中秋專區」規畫交通、活動、服務、旅遊及1999一碼通等五大單元，民眾出門旅遊、參加活動、送禮、烤肉，都可以線上查詢，目前專區已上架，相關內容於連假期間也會持續滾動式更新，歡迎市民朋友多加利用，更多詳情請至市府官網「中秋連假服務專區」查詢。