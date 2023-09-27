台北市1名女警執勤時車禍倒在地上，畫面被上傳到網路，高雄辛姓男子看到貼文卻分享到公開論壇上，還寫：「高雄警察太暖了，執勤期間在路邊睡覺」，女警車禍還被網友嘲諷，氣得對辛男提告，二審時辛男與女警達成和解，依侮辱公務員執行職務罪，判拘役55天，得易科罰金，緩刑2年。

前年5月，台北市1名楊姓女警於執勤時在台北市長安東路1段與長安東路發生車禍，女警倒地不起，畫面被上傳到路況群組，住在高雄的辛姓男子，卻在公開網路論壇，張貼標題為「高雄警察太暖了，執勤期間在路邊睡覺」，還貼上女警車禍倒地照片，寫下「地板暖不暖？ 真他XX好」。

事後楊姓女警發現自己車禍還遭網友嘲諷，氣得對辛男提告，雄檢偵查時，辛男坦承犯行，檢察官見他態度良好，還自行寫悔過書，還特地向法官求情，希望給他緩刑或從輕量刑的機會。

結果到了法院審理時，辛男改口稱他的胞兄日前因車子停在路邊被車撞，對員警處理態度不滿，才會在論壇發文，而且他發文用語適當，屬於言論自由範圍，照片也看不出員警身分，並不構成公然侮辱。一審法官認為，辛男在網路張貼侮辱性文字及員警照片，顯然是暗諷懶惰、不盡責、怠忽職守等足以貶損人格意義，已構成公然侮辱罪，判他拘役50日，得易科5萬元罰金。

辛不服上訴，並趕緊與楊女和解換取原諒，二審法官認為，辛男有履行捐款給兒童福利及流浪動物等公益機構，楊姓女警也替他求情，但因一審法條誤用，撤銷原審判決後，改以公然侮辱公務員執行職務罪判拘55天，得易科罰金，緩刑2年，須向指定機構提供40小時義務勞務，及接受2場次法治教育課程，全案定讞。