環境管理署於今年8月22日成立，將朝向「一般廢棄物妥善處理」「環境衛生品質提升」「科技執法守護環境」及「土壤及地下水永續管理」等四大願景邁進，明年度預計投入42.5億元推動環保設施優化等工作，其中目標公有環保設施每年發電37億度，約可提供92萬戶家庭1年用電量。

環境部今(27)日舉辦「環境管理署業務亮點」記者會，環管署由環境督察總隊與土壤及地下水汙染整治基金會合併成立，統籌一般廢棄物管理、環境衛生、環境執法與土壤及地下水汙染等業務。

在一般廢棄物處理方面，環管署持續輔導地方政府新設及優化環保設施，推動焚化廠升級整備以維持穩定焚化量能，並透過掩埋場活化與整理整頓工作，增加容量做為廢棄物分類暫存、分流轉運、再生粒料銀行、機械分選、綠能發電、打包暫置等多功能用途，賦予掩埋場緩衝與調適的新定位。

環管署指出，公有環保設施每年約可發電37億度，約可提供92萬戶家庭1年用電量，並減少185萬噸碳排放，共創廢棄物妥善處理、資源循環與能源轉型三贏目標。

環管署署長顏旭明表示，未來也將推動「環境美質促進法」的溝通與立法，以塑造美質環境、提升一般廢棄物清除處理成效、提升環境衛生及國人生活品質，並有效運用公共建設計畫、社會發展計畫與土壤及地下水汙染整治基金，改善環保設施、照護清潔隊員、提升公共廁所環境友善度、補充稽查人力及科技執法、推動土壤與地下水污染預防與改善。