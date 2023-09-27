總統府昨（26）日上午接獲炸彈威脅的恐嚇電子郵件，外界臆測是否為境外勢力所為？行政院長陳建仁今日上午回應，昨晚政府已經第一時間向警方報案，請檢調單位盡速查明真相。

陳建仁表示，任何威脅、危害社會安全的言論或行為都是無法被容忍的，請檢調單位盡速查明真相，將嫌犯繩之以法，確保社會和國家的安定與安全。陳建仁也強調，冒用他人資訊，或是盜用帳號都是不法行為，政府也會請檢調盡速查明，確保民眾都能夠安心。