總統府昨（26）日上午接獲炸彈威脅的恐嚇電子郵件，外界臆測是否為境外勢力所為？行政院長陳建仁今日上午回應，昨晚政府已經第一時間向警方報案，請檢調單位盡速查明真相。
陳建仁表示，任何威脅、危害社會安全的言論或行為都是無法被容忍的，請檢調單位盡速查明真相，將嫌犯繩之以法，確保社會和國家的安定與安全。陳建仁也強調，冒用他人資訊，或是盜用帳號都是不法行為，政府也會請檢調盡速查明，確保民眾都能夠安心。
總統府昨（26）日上午接獲炸彈威脅的恐嚇電子郵件，外界臆測是否為境外勢力所為？行政院長陳建仁今日上午回應，昨晚政府已經第一時間向警方報案，請檢調單位盡速查明真相。
陳建仁表示，任何威脅、危害社會安全的言論或行為都是無法被容忍的，請檢調單位盡速查明真相，將嫌犯繩之以法，確保社會和國家的安定與安全。陳建仁也強調，冒用他人資訊，或是盜用帳號都是不法行為，政府也會請檢調盡速查明，確保民眾都能夠安心。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。