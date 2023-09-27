史上最混亂，不只莫德納XBB疫苗已於昨天（9月26日）開打，10月2日開始，還有公費流感疫苗、公費肺炎鏈球菌疫苗，也將同步加入開打。疾管署署長莊人祥表示，秋冬將是呼吸道感染疾病流行高峰，65歲以上長者只要打上述任一種疫苗，就會送10劑COVID-19家用快篩試劑，最多可領到30劑。

疾管署繼昨天公布新冠肺炎在9月26日起分三階段開打，10月2日開放醫療院所人員接種，第三階段10月9日開放至全民。今天由署長莊人祥再度公布公費流感以及公費肺炎鏈球菌開打時程。

莊人祥宣布，今年公費流感疫苗2階段開打，第1階段10月2日起開打，對象包括：65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象。第2階段，自11月1日開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

莊人祥表示，今年度公費流感疫苗共計採購698萬6900劑，當中包含中央及地方委託代購量及可視衛生局需求再下訂之開口式合約量40萬劑。

實施對象與2022年相同，第1階段優先開打對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中(職)/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員(保母)、禽畜業及動物防疫相關人員。

第2階段開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人。民眾若欲前往接種，可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通(https://antiflu.cdc.gov.tw/)、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約。

疾管署新興傳染病整備組副組長池宜倩表示，去年公費流感疫苗幾乎全數接種完畢，各年齡層接種狀況，分別為，65歲以上53%，學齡前幼兒60%，學生族群75%，醫生防疫人員64%。

另外，由於今年肺炎鏈球菌疫苗首度從71歲放寬至65歲以上長者接種，接種方式，分三階段開打。

一、第一階段（2023/10/2起）：曾接種過PCV13（或PCV15）且間隔至少1年者（高風險對象間隔至少8週），可公費接種1劑PPV23。

二、第二階段（2023/11/27起）：從未曾接種過PCV13（或PCV15）及PPV23者，可公費接種1劑PCV13。間隔至少1年後（高風險對象間隔至少8週）再公費接種1劑PPV23。

三、第三階段（2023/12/25起）：曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13。

疾管署指出，為提高65歲以上長者接種流感疫苗意願及當長者出現症狀時，可及時分辨是否為新冠肺炎感染，今年度65歲以上長者施打流感疫苗、肺炎鏈球菌、COVID-19等疫苗時，每接種1劑疫苗，每人可免費領取10劑COVID-19家用快篩試劑，最多30劑，配送量用罄即停止發放。

疾管署提醒，秋冬時節到來，近期流感及呼吸道相關傳染病疫情上升，群聚事件通報亦有增加，提醒民眾除接種疫苗外，仍應落實生病不上班、不上課及各項感染管制措施，亦請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。如有流感疫苗、流感防治及肺炎鏈球菌疫苗相關疑問，可至疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。