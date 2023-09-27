突破性別迷思，越來越多女性投入業務工作，用努力與實力為自己爭取高薪。在房仲業表現亮眼的永慶房屋經紀人洪綺霙，就學時專研美容專業，雖然有機會在美容產業發展，但對生活有拚勁、有追求的她，卻在畢業後直接投入房仲業。洪綺霙直言：「不是每份工作都能快速提高收入，選擇與努力一樣重要！」

永慶房屋保障多 新手業務也好上手

洪綺霙來自台中，自15歲開始半工半讀分擔家計，畢業後來到台北尋找「薪」機會。洪綺霙分享，永慶房屋提供業界最長、新人期「每月5萬」保障收入，不須房產相關經驗，還有「一對一師徒制」從零培育房產專業，讓她眼前一亮，無論就經濟上、心理上，都給她十足的安全感，有信心能實現理想。

針對家人朋友們擔心，女生做業務的安全疑慮，以及她是否能忍受風吹雨淋的高體力工作，洪綺霙笑著說：「這真的是刻板印象！」原來，在永慶的師徒制訓練下，每位新人都有學長姐手把手傳授服務經驗，還會關心她的工作狀況，陪同一起帶客戶看屋，不僅成長的更快，也保障女生的職場安全。而且永慶房屋品牌大，客源充足，根本不需要到路上發傳單；當房產專業學習到位，不用怕業績不來，每個月都能穩定成交。

「而且女生的親和力也是一種優勢，能和客戶快速拉近距離，再加上女生往往比男生更注意細節，絕對有加分。」今年是洪綺霙在永慶房屋的第6年，年薪都能維持在百萬以上！洪綺霙在一邊分擔家計，一邊存錢的生活中，成功在27歲圓夢買房，她認為，業務工作真的會讓人變得與眾不同。

洪綺霙相信永慶房屋是挑戰高薪收入的最佳選擇。(圖/永慶房屋提供)

女力買房+1 不含獎金、底薪最多有7萬

另一位永慶房屋經紀人劉懿萱，也是不到25歲就突破百萬年薪的潛力新星！外型亮眼的她，在學期間曾兼職外拍模特，但不穩定的工作量讓劉懿萱沒有安全感，也不想為月薪3萬多的工作而窮忙，因此決定趁年輕投入業務工作，她表示，「既然要做業務當然要做總價最高的房產業。」

永慶房屋經紀人劉懿萱追求高薪，最高月收入達20萬。(圖/永慶房屋提供)

談到選擇永慶的原因，劉懿萱直言，就是被新人期有「每月5萬」保障收入吸引，不用擔心剛入行沒業績就沒收入，也代表公司有意願投資、培養新人，對於像她一樣，從頭開始學習房產專業的人來說很重要。「而且永慶還有彈性工作8小時制度，鼓勵大家在時間內完成工作、提高效率，休假時就能好好休息，像我偶而還是會與朋友出去玩、拍拍照，沒有像一般人擔心的，做了業務就沒有休假時間，至少在永慶不是這樣！」

此外，劉懿萱驚喜分享，永慶房屋的業務是有底薪的！新人保障期後每月有36K，「月月晉升」制度沒有性別與年資差異，只要達成每月工作目標，還能加底薪1千以上，底薪最高可領到7萬多，再加上業績獎金，與年度累積業績達標就可領取的最高《250萬幸福成加基金》獎勵，永慶房屋讓女力價值發光發熱。幫助劉懿萱在入行第二年就靠自己在台北成功置產，最高月收入達20萬！

永慶房屋有彈性工作8小時制度，讓劉懿萱能兼顧高薪與高生活品質。(圖/永慶房屋提供)

選擇與努力一樣重要 永慶房屋保障5萬x12個月

據《yes123》求職網調查，曾有7成以上受訪者曾遇過男女同工不同酬，顯示打造多元平等的友善職場，仍是台灣就業環境的努力目標。房仲第一品牌「永慶房屋」提供了人人平等的圓夢平台，不須房產經驗、沒有性別與年資限制，只要持續進修自己的業務能力、付出時間努力學習，人人都有機會晉升為年薪百萬的超級業務。

永慶房屋於2023年提供業務新人「每月5萬x12個月」收入保障，相當於保障首年年薪60萬元，對新鮮人、轉職者來說都很有保障。再加上永慶房屋還有「一對一師徒制」培訓，讓每位新人都能有師父指導，用正確的方式努力，成功怎麼還會遠呢？