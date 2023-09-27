65歲王姓老翁27日早上因上錯車道，逆向行駛在國道4號潭子段東向26公里處，不慎遭38歲沈姓男子衝撞，所幸兩人均無受傷，造成東向潭子交流道出口匝道一度無法通行。國道警察表示，雙方均無酒駕，肇事原因進一步釐清中。

國道警察局第3大隊泰安分隊表示，國道4號東向26公里處27日早上6時20分發生交通事故，王姓老翁駕駛小客車，因要上台74線，不慎走道隔壁車道，造成逆向東行國道4號潭子段，不慎遭沈男駕駛的小客車迎面撞上。

該起事故一度造成東向潭子交流道出口匝道無法通行，警方前往處理，於7時6分排除事故現場並恢復通行，所幸雙方均無受傷。警方指出，經酒測，兩造沒有酒精反應，肇事原因待進一步釐清。

第3大隊呼籲駕駛人，行車應依照標誌標線號誌指示行駛，若錯過交流道或行駛錯方向請勿於高速公路上倒車或逆向行駛，違者可依《道路交通管理處罰條例》第43條處6000元至3萬6000元罰鍰。