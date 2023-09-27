數位部今赴立法院交通委員會業務報告，藍綠立委聚焦在數位部協助打詐成果，立委林俊憲指出，數位部成立目的就是協助防詐，但期望愈大、失望愈大，他翻閱2023年7月修正的1.5版打詐綱領，發現數位部出現頻率低，甚至不如外交部，令他怒轟唐鳳是「踢皮球部長」。

林俊憲指出，目前民怨最大的就是詐騙，數位部成立一年多，但網路詐騙仍愈來愈多，最普遍的就是社交平台詐騙，他的助理也發現他的臉書被冒用，當時同時通知數位部、警政署，警政署先來電稱已經下架完畢，數位部卻在數小時後才來電稱正在聯繫Meta，質疑數位部效率慢半拍。

林俊憲質疑，行政院成立打詐辦公室，內政部、司法單位等都有編預算，就只有數位部沒有預算，甚至他翻閱打詐綱領，數位部是最該主責的部會，存在感卻最低，內政部出現127次、法務部99次、金管會25次、通傳會16次，就連外交部都有19次，僅有數位部出現10次，是不是想以此規避責任。

唐鳳說，打詐綱領1.0出現時，數位部仍未成立，後續編列3億多元預算在1.5版打詐綱領，預防當然是數位部責任，但是協助NCC、金管會、法務部及內政部進行「堵詐、阻詐、懲詐、識詐」四面向，希望立委支持智慧防詐的預算、個資法等。

不過，林俊憲對唐鳳說法不埋單，林氣憤稱，數位部明年出國預算還比今年爆增，還好意思出國，並批評唐鳳是「踢皮球部長」，一副事不干己的樣子，並稱防堵詐騙是數位部責任，若防堵到就不會產生這麼多件事，但數位部卻沒有能力、推卸責任。

另外，立委洪孟楷也說，網路有相關民調，81％民眾對數位部非常不滿意，問唐鳳如何看待民調。唐鳳回應，網路調查會納入參考，數位部也想要知道民眾對防詐、衛星等發展。

洪孟楷也質疑，數位部能否追到境外IP，難道要等警政署拜託才協助，成立1年多仍無法保障國人資安，過去1個嫌犯都沒抓過，卻編列那麼多出國預算。對此，唐鳳說，出國是分享經驗，創造外交效應，並與他國進行資安聯防，持續每周也跟警政署針對個案互動，不過，洪孟楷則批評是「死豬不怕開水燙」。