魏耀乾在痛斥民進黨在新潮流挾持下，背離台灣朝野人民企盼。（曾薏蘋攝）

曾薏蘋攝

民進黨近日爭議不斷，民進黨創黨人之一、前立委魏耀乾今在民進黨37週年創黨黨員餐會高舉「我們開創的民主進步黨，已淪為獨裁貪污惡霸黨」，並痛斥民進黨在新潮流挾持下，背離台灣朝野人民企盼，魏耀乾更強調，「我們創黨，我們有罪惡感，我們心很痛在滴淚」。

魏耀乾今表示，1986年創組的民進黨在新潮流的挾持下，憑一黨獨大極權獨裁如列寧式組織，政商勾結貪污腐敗、背離台灣朝野人民的企盼，「我們心很痛在流淚」。魏耀乾點名挾持民進黨的新潮流代表人如邱義仁、賴清德等宣稱「誰在主張台灣是一個主權國家就是瘋子」，對開創民進黨的他們而言情何以堪。

魏耀乾提到，近年來包括高端疫苗、五十萬紙上公司進口巴西壞蛋等弊端，全因一黨獨大、絕對權力所致，尤其新潮流盤據政府各部門、把持銀行、國企，掏空國庫。

魏耀乾感嘆表示，近40％國民沒有退休養老保障，身障者、老農漁民每月只有幾千元的年金或救濟金，「早期國民黨政全部不辦，執政的民進黨也只五十步之差，本土基層人民怨聲載道、無助且失望，這個民進黨政府不要也罷」。魏耀乾更強調，「我們創黨，我們有罪惡感，我們心很痛在滴淚」。

魏耀乾雖已經退黨，但仍是創黨老黨員，因此有受邀參與民進黨37週年創黨黨員餐會。魏耀乾今舉布條抗議時，民進黨總統參選人賴清德還沒到，而魏耀乾被扶進去餐會現場，有其他黨員則痛罵魏「已經是共產黨」。

魏耀乾在政治理念與民進黨漸行漸遠後，常痛斥民進黨悖離當初創黨精神，2000年脫黨參選台南縣長失利，逐漸淡出。然而，魏耀乾這次將以無黨籍身分投入台南市第一選區立委選戰，並表示對民進黨的貪污腐敗無法坐視。