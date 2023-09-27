陸委會此前公佈的關於恢復兩岸旅遊的「規畫」一個月準備期已過。請問大陸方面是否開放大陸居民赴台個人遊和團隊遊？大陸國台辦發言人朱鳳蓮呼籲台灣先解除相關限制，但是對大陸何時可恢復陸客出團赴台卻避而不談。

朱鳳蓮表示，實現兩岸人員往來正常化、各領域交流常態化是兩岸同胞共同心願，符合兩岸同胞共同利益。大陸旅遊主管部門今年5月19日已宣佈恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務，但民進黨當局至今仍拒絕解除台灣旅行社經營赴大陸團隊遊業務禁令，對恢復兩岸旅遊和交流附加一系列條件，名為「放寬」、實則加強限控，完全不得人心。

朱鳳蓮表示，台灣同胞對此看得很清楚，不會被蒙蔽、受欺騙。希望兩岸同胞共同努力，推動兩岸關係重回和平發展的正確軌道，真正實現兩岸旅遊和雙向交流的正常化、常態化。

本報記者追問，「大陸國務院港澳事務辦公室今年二月下發通知，全面恢復大陸與港澳人員往來，自2023年2月6日零時起實施。恢復大陸居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。此外，新冠疫情自今年初恢復乙類乙管後，大陸文化旅遊部曾陸續公佈三批、共計138個出境團隊遊的國家和地區名單，其中都沒有包括台灣。事實上，不僅台灣旅遊業者苦盼陸客團，許多大陸民眾也渴望赴台觀光。請問發言人，大陸何時可開放大陸團客赴台觀光旅遊？」

朱鳳蓮對此表示，大陸一貫支持包括旅遊業在內的兩岸各領域開展交流合作。大陸希望兩岸同胞共同努力，推動實現兩岸旅遊和雙向交流的正常化、常態化。首先，民進黨當局要取消一切的人為限制。