警方迅速將打人的4名男子逮捕，全案依妨害秩序罪送辦。（警方提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市一家KTV外23日凌晨發生暴力事件，1名男子疑似因喝得太醉，正要從大門離開時，不小心觸碰到路邊轎車，當時車主剛好在旁邊引發雙方激烈口角，7人動手追打該名男子，警方到場處理時仍不聽勸，不斷叫囂甚至疑似出腳，警方迅速逮捕4人，全案依妨害秩序罪移送偵辦。

整起事件發生在23日凌晨2點多，1名男子準備從KTV離開時，疑似喝醉了走路不穩，不小心觸碰到路旁的一輛轎車，車主見狀不滿，導致雙方一言不合爆發衝突。車主友人近10人也為上前，多人在店門口追打該名男子。

警方接獲民眾報案，KTV前發生聚眾鬥毆案件，立即啟動快打警力到場，將戴嫌為首等涉案人帶返偵辦，警方表示，經釐清鬥毆原因是雙方酒後搭車致生口角糾紛，戴嫌等7人遂動手追打被害人1人，另有多人在場圍觀助勢，將一併追責究辦。

由於整起衝突畫面被民眾拍下放到臉書社團「爆料公社」，畫面中可看到警方到場處理時，民眾還不聽勸，不斷叫囂甚至疑似出腳，引發網友熱議。針對徐嫌出腳踹踢，造成員警勤務腰包內手電筒掉落，警方表示，因員警當下正壓制其他犯嫌雖未感受遭踹踢，但警方絕無可能放縱容忍此類行為。

新竹市警一分局表示，將持續針對易滋事之不法處所、店家加強臨檢掃蕩，絕不容許脫序行為發生，警方也呼籲，在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，實施強暴脅迫行為係屬違反《刑法》第150條第1項妨害秩序罪，切勿以身試法。