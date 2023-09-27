屏東明揚國際工廠大火，確認造成9人死亡1人失聯，包含4名消防員殉職，超過百人輕重傷；屏東縣消防局長許美雪對於爆炸原因兩度改口，遭外界質疑過去學經歷與消防無關、沒有實戰經驗。對此，民進黨立委吳琪銘在司法法制委員會也提到，屏東消防局長許美雪是文官出身，依據他從事義消32年，在現場指揮官一定要有實際參與經驗才能指揮，值得消防署要痛定思痛，應該要全國盤查。

吳琪銘指出，依據他從事義消32年，在現場指揮官一定要有實際參與經驗才能指揮，值得消防署要痛定思痛，全國盤查，文官的經驗會比較差，有實際操演救災過，經驗值會比較高，一定要想出一套方法遏止悲劇發生。

內政部消防署主任祕書簡萬瑤說，指揮官有很多層級，到最後才是局長，大隊長後面有一群幕僚會提供救災相關資訊，但最重要帶隊指揮官的同仁獲得的資訊要充足，第一時間要處理對比快更重要，這次業者沒有提供相關資訊，同仁沒有掌握到有危險物品。

吳琪銘也說，針對危險物品有化學物品，消防人員對化學物品不是專業，也要讓他們知道化學物品混合會產生爆炸，平時也要有講習訓練，才能落實遏止，全國性一定要宣導，針對化學工廠一定要嚴格嚴謹，才不會再發生悲劇。