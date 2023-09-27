「義」家烤肉萬家香，豐富的食材，都讓來自各國的境外學生忍不住大快朵頤。（義守大學提供／林雅惠傳真）

中秋節即將到來，高雄義守大學為了讓飄洋過海來台求學的多國學生能夠體驗台灣傳統文化節慶，特別舉辦烤肉派對，120位師生齊聚一起共度團圓的溫暖，場面熱鬧有趣，讓獨自在異鄉求學的學生，感到非常的窩心。

迎來一年一度的中秋節，家家戶戶烤肉、賞月慶中秋，義守大學國際及兩岸事務處與僑生聯誼會、無國界學生聯盟社團，特別選在戶外休閒農場舉辦烤肉趴，豐富的食材讓來自美國、英國、法國、聖文森、巴勒斯坦、吉爾吉斯、蒙古、泰國、越南、日本、港澳等國家的學生相當興奮，大家分組圍在烤肉架旁，輪流大展「夯肉」技巧。

來自英國的Max以及巴勒斯坦的Hadeel感到相當新奇，因為在他們的國家沒有中秋節日，尤其台灣的烤肉食材，像是客家鹹豬肉，鹹香的滋味都令他們驚豔。

來自法國的交換生瑪蒂爾德說，一開學沒多久就遇上中秋節，學校特別舉辦烤肉活動，集結不同國家的外籍生團聚在一起，體驗傳統節慶文化，讓獨自在異鄉求學的大家，感到非常窩心。

來自越南就讀管理學院博士班一年級的武氏美幸，這是她第7年在學校過中秋節，很感謝義守大學在每年中秋節都會舉辦活動與分享節慶文化的魅力，讓境外生深刻感受到學校的用心。

參與義守大學I-Buddy國際學伴計畫的本籍生譚振丞，目前就讀智慧科技學院資訊工程學系四年級，他因為國際學伴的關係，因此認識許多來自不同國家的同學，這回大家一起過中秋節，他以地主的身分，大力分享兒時過中秋的回憶。

國際及兩岸事務處處長李嘉崑說，很多境外生都是初次過中秋節，因此透過活動讓不同文化背景的學生相聚一起，讓大家共同感受中秋佳節團圓的氛圍。