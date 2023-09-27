黃宣在瞿友寧執導的電影《他馬克老闆》中演出死神「阿死」，是全片關鍵角色，阿死是一個有溫度的死神，帶走生命前，會變身成為將死之人的同業，獻上關心與關懷，這樣的設定，剛好滿足了黃宣喜歡變裝的嗜好，黃宣說：「我喜歡變裝、喜歡認識人，想玩一玩看大家有什麼反應，我跟阿死蠻像的耶。」

黃宣頗天才，當年師大附中畢業考上台北藝術大學戲劇學系，大一時他就鋒芒盡露，有任何表演的機會就會上台搞怪，他曾在學校把小提琴當成吉他彈、表演溜冰舞、留一頭龐克綠髮，他笑說自己不怎麼在乎會不會被同儕討厭，就是想滿足表演慾。

大二時黃宣不知哪根筋開竅，突然就休學去當兵，把頭髮給剃了，退伍後也沒復學，到電視台當購物頻道的製作部助理，上了1年的班，「原本他們希望我去當購物專家，我有培訓上課，學銷售邏輯、話術堆疊，但我也怕自己在上面亂講話。」會去電視台工作，只是他單純想做一件跟音樂完全無關的事情，換換心情。

黃宣自認人來瘋，喜歡認識新的朋友跟別人聊天。（粘耿豪攝）

黃宣隨興和奇葩的人生際遇，對他而言都不脫離「分享」2字，無論是學生、歌手、演員、購物頻道助理，「我不覺得自己身分轉換有這麼明顯，不管是表演或者音樂，都是一種分享，我從小就在做了，差別是以前只有10個人看，現在比較多人看。」

瞿友寧想要拍出好玩的電影，給觀眾一些新體驗。（粘耿豪攝）

瞿友寧則形容黃宣是個電力永遠耗不完的人，最早會想找黃宣，是看到他在金曲獎擔任主持人，獲得一片好評，於是寫劇本的時候，心裡默默就暗定要找他演出「阿死」，但因為黃宣是歌手，非瞿友寧的活動領域，最初找不到聯絡方式，後來是靠電台《夜光家族》主持人光禹牽線才終於聯繫上黃宣。