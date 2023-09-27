屏東明揚國際大火釀重大災情，造成4名勇消殞命，多名立委要求中央協助添購消防機器人，代替消防員在惡劣環境中作業。內政部長林右昌說，當前只有六都持有，且數量不一，非直轄市僅有新竹縣市、彰化縣持有，未來會補助非直轄市添購，並朝向每個消防分隊都有，才能真正幫到消防弟兄。

本次大火造成造成9死、111傷、1失聯，林右昌今赴立法院內政委員會專題報告「9月22日屏東市明揚國際火災案」並備質詢。

民眾黨立委陳琬惠質詢指出，未來是否考慮增加消防機器人採購？林右昌指出，消防機器人單價較高，現在只有雙北、桃園、台南、台中、高雄等六都持有，但各直轄政府採購數量不一；非直轄市僅新竹縣市、彰化縣持有1台，未來將針對未有消防機器人的縣市編列預算添購，會盡快補足。

林右昌提到，此次火災發生時，也由高雄市政府調度支援消防機器人，協助拉開火線，讓消防員安全得到維護。

民進黨立委羅美玲提到，消防機器人具排坡、障礙物跨越，耐高溫、抗熱輻射，防暴、防腐蝕，照明及遠端遙控行走等功能，代替消防員在惡劣環境中作業；全台持有履帶式滅火機器人的數量，新北市9台，高雄市4台、台中市3台、桃園市和屏東縣2台、台北市、台南市、新竹縣市、苗栗縣、彰化縣、台東縣、花蓮縣2台，消防港務大隊6台，但屏東科技產業園區未設置救災機器人。

羅美玲要求，內政部應盤點全國高危險區域如工業區、加工區的消防分局，並協助購置救災機器人，並加強AI系統演算偵測火點、煙霧、濃度、位置等，林右昌說，會朝向每個分隊都會有，這樣才能真正幫到消防弟兄。